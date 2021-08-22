يكثف الآلاف من المواطنين فى جميع المحافظات، البحث عن طرق التمويل العقاري خاصة بعد إعلان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ التمويل العقاري بفائدة 3% كما أعلنت عدد من البنوك اشتراكهم في المبادرة ومنها بنك فيصل الإسلامي، كما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن شروط التمويل العقاري بفائدة 3% للحصول على شقة لمنخفضي الدخل ومتوسط الدخل.

وقال البنك فيصل الإسلامي، إن مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط التمويل العقاري، تقدم خدمة الحصول على وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بأسلوب المرابحة الشرعية وبأقل عائد وأطول فترة سداد

شروط التمويل العقاري بفائدة 3% من بنك فيصل الإسلامي

- الأفراد من ذوي الدخل الثابت موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والخاص وأعضاء النقابات المهنية أصحاب الأعمال الحرة ممن لديهم سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

- الراغب فى الحصول على شقة، أن يكون مصري الجنسية مقيم السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عاما بانتهاء السداد.

- لا يحق للمستفيد والأطراف المرتبطة به الزوج/ الزوجة الإستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة.

- التعامل على وحدات سكنية جاهزة ؛ وليست تحت الإنشاء ؛ بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو بمشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي أو متوسطي الدخل بالمحافظات

- يحق لمحدودي الدخل الإستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي في إطار المبادرة ؛ إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

- يتمّ التأمين التكافلي مجانًا على المستفيد ضد العجز الكلي والوفاة؛ بعد توقيع العميل على النموذج الخاص بذلك.

- يتمّ تقييم الوحدة السكنية مجانًا من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري على أن يكون تقييمًا حديثًا ولم يمض عليه أكثر من 3 أشهر.

محدودي الدخل

- الحد الأقصى لفئة أقل من محدودي الدخل 2100 جنيه والحد الأقصى لفئة محدودي الدخل 3500 جنيه للأعزب و4750 جنيه للأسرة.

- مقدم الثمن: لا يقل عن 10% من قيمة الوحدة حد أدنى.

- تمويل البنك: 90% من قيمة الوحدة حد أقصى.

- معدل العائد: 5% سنوي متناقص لفئه اقل من محدودي الدخل و7% سنوي متناقص لفئة محدودي الدخل.

- يجب على الراغب بامتلاك الشقة تقديم إثبات الدخل بهدف الحصول على التمويل العقاري بفائدة 3%.

- مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.

- فترة لا تتجاوز 20 عامًا أو المدة من تاريخ التنفيذ حتى بلوغ سن الستين.

- القسط الشهري في حدود 35% من صافي الدخل.

- عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية تمليك، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني.

- التعامل مع محدودي الدخل يتمّ بالتنسيق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى والبنك.