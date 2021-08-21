قناة السويس: مرور إيفر جيفين مرة أخرى بعد الأزمة دليل على ثقتها بنا

أشاد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمرور سفينة «إيفرجيفن» من قناة السويس للمرة الأولى بعد جنوحها، مؤكدًا أن مرورها، اليوم، دليل على الثقة في قناة السويس، فضلًا عن أن هذا يدل على أن عملية إنقاذ السفينة كانت ناجحة بكل المقاييس، خاصة أن السفينة خرجت من الأزمة دون أية أضرار، سواء في جسم السفينة أو الحمولات.

مصر حرصت على أن تكون مفاوضات الإفراج عن السفينة بعيدة عن المحكمة

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أن استراتيجية هيئة قناة السويس أثناء أزمة السفينة الجانحة كانت تهدف لحل الأزمة في إطار الحفاظ على عملاء القناة، كما أن مصر حرصت على أن تكون مفاوضات الإفراج عن السفينة بعيدة عن المحكمة.

مالك السفينة وجه الشكر والتقدير لهيئة قناة السويس

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه بعد مكوث السفينة 11 يومًا لجأنا إلى المحكمة لإعداد حجز تحفظي قانوني على السفينة، مؤكدًا أن أسطول الشركة سيمر من قناة السويس بعد الأزمة، وهو دليل على الثقة في القناة، كما أن مالك السفينة وجه الشكر والتقدير لهيئة قناة السويس، على ما بذلوه من مجهودات في تعويم السفينة.

تحسين المرور في جنوب القناة بنسبة 28%

وتابع الفريق أسامة ربيع، أن إدارة هيئة قناة السويس تعمل على توسعة وتعميق جنوب القناة، وهذا من شأنه تحسين المرور في جنوب القناة بنسبة 28%، مؤكدًا أن عدد مرات مرور سفينة «إيفر جيفين» في قناة السويس وصلت لـ 22 مرة، والقناة تدفع بقاطرتين ومرشدين على درجة عالية من الكفاءة مع السفن ذات الحمولة الكبيرة، وهو إجراء عادي جرى تطبيقه.