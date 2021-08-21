إصابة 11 شخصا في تصادم بين سيارتين «ميكروباص» بالمنيا

أصيب 11 شخصاً في حادث تصادم بين سيارتين لنقل الركاب بالأجرة «ميكروباص»، مساء اليوم السبت، على طريق الصعيد «القاهرة - أسوان» الزراعي، بزمام محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، بالقرب من قرية «منسافيس»، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، والكائنة على طريق الصعيد الزراعي «القاهرة - أسوان»، مما أسفر عن إصابة 11 شخصاً تنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وتم إزالة آثار الحادث، لتسهيل حركة السير على الطريق الزراعى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق من وحدة المباحث بمركز شرطة أبوقرقاص، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة ومحاولة التخطي الخاطئ لإحدي السيارتين، وأن جميع المصابين في حالة مستقرة، ومن المقرر خروجهم من المستشفى بعد التماثل التام للشفاء.

وشهدت قرية «كفر لبس»، التابعة لمركز أبوقرقاص، قبل نحو 10 أيام، حادث انقلاب «تروسيكل» يستقله 13 شخصاً في البحر اليوسفي، بسبب انحرافه فجأة، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص غرقاً، فيما نجا 6 من مستقلي التروسيكل، وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث جميع الغرقي، وصرحت النيابة العامة بدفنهم، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.