مصرع شابين في حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

لقي شابان مصرعهما، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين «ملاكي ونقل» في الساحل الشمالي عند الكيلو 72 على طريق «مطروح - الإسكندرية»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى الحمام المركزي، وأخطرت شرطة النجدة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، اليوم السبت، جثتين فور وقوع حادث التصادم وهما: عبد الله أحمد محمد عبد الوهاب 26 سنة، من الإسكندرية، مقيم في 45 عصافرة قبلي، وباسم إسماعيل عبد الفتاح عبده، 27 سنة، من الإسكندرية عصافرة قبلى، وجرى وضع الجثتين في ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، ورفع تقرير مفصل بالحادث للنيابة العامة، التي وتولت التحقيق.