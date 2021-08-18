مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالساحل الشمالي

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 أخرين، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة برصيف أمام قريه «مراسي سيدي عبدالرحمن»، في الساحل الشمالي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات حادث الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي «محمد فايز توفيق 45 سنة، جثة هامدة، ورمانة محمد محمد تاج، 16 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقيه وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وريتاج محمد محمد تاج 16 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومنار محمد محمد تاج، 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة شديدة بالصدر وسحجات متفرقه بالجسم، ومودة محمد فايز، 13 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض والقدم اليسري، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم»، وجميعهم يقيمون بالإسكندرية.

التحفظ على جثة ضحية حادث الساحل الشمالي

وجرى التحفظ على جثة ضحية حادث الساحل الشمالي، بثلاجة الموتى بمستشفى العلمين، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة، وإستكمال إجراءات الفحوصات الطبية للمصابين الأربعة، والتحاليل اللازمة من خلال فريق الطوارىء، وإنتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث وجارى الفحص والمعاينة للكشف عن أسباب الحادث وملابساته، وتولت النيابة التحقيق.