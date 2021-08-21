يطرح بعد 3 أشهر.. الناظر: علاج وقائي من أسترازينكا لمجابهة كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن شركة استرازنيكيا أعلنت أمس عن دواء جديد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهذا الدواء يعمل على إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس، ولم يتأكد حتى الأن هل العلاج يمنع المضاعفات الخطيرة أم يمنع الإصابة مباشرة، إلا أنه بديل آمن جدا لمن لديهم مشاكل مناعية ولا يمكنهم الحصول على اللقاحات.

التوقعات تُشير إلى توفر هذا الدواء قبل نهاية 2021

وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، ويُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن التوقعات تُشير إلى توافر هذا الدواء قبل نهاية العام الجاري 2021، فهناك أمل لإيجاد دواء يخلص العالم من فيروس كورونا مثلما حدث مع فيروس سي، الذي عملت مصر على القضاء عليه.

العلم قادر على تخليصنا من كورونا

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إلى أن العلم قادر على تخليصنا من كورونا، رغم أن الفيروسات صعبة في العلاج، فما أعلنت عنه أسترازينكا يُعد علاجًا وقائيًا وليس لقاحًا، ويحتوي على خليط من الأجسام المضادة ويكون لدى الإنسان الأجسام المضادة التي تحارب الفيروس بعد الحصول عليه، وخلال 3 أشهر سوف يحصلون على الموافقات وسوف يطرح في الأسواق.

وكان الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، دون على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس، عن هذا العلاج، قال فيها «الأخبار الحلوة.. أعلنت الجمعة رسميا شركة أسترازينكا بالتعاون مع إحدى الجامعات الكبري عن نجاحها في التوصل لأسلوب جديد لمنع إصابة الإنسان بكورونا، وهذا الأسلوب يعتمد على إعطاءه علاج وقائي مكون من نوعين من الأجسام المضادة معاً ويمثل حلا فعالا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مناعية تمنعهم من التطعيم باللقاحات المختلفة».