جامعة حلوان: تلقيح الطلاب ضد كورونا أثناء الكشف الطبي للعام الجديد

تحدث الدكتور ماجد نجم، عضو اللجنة العليا للتنسيق ورئيس جامعة حلوان، عن تسهيلات الجامعة للطلاب خلال التنسيق، مؤكدًا أن الجامعة تقدم جميع أوجه الدعم لطلاب الثانوية العامة في تسجيل رغباتهم على موقع وزارة التعليم العالي، وذلك عبر تسخير كافة معامل الكليات الخاصة بالجامعة في المناطق المختلفة والمنتشرة على مستوى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى التشديد على تطعيم الطلاب الجدد ضد كورونا خلال إجراء الكشف الطبي للعام الدراسي الجديد.

نجم: العاملون بالجامعة يساعدون الطلاب على التسجيل بتنسيق المرحلة الأولى

وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنه أعطى تعليماته بأن يساعد جميع العاملين بمراكز الكمبيوتر الخاصة بالجامعة الطلاب في مراحل التسجيل المختلفة من أجل تسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الأولى من التنسيق، «إحنا بندعم الطلاب فنيا».

نجم: وصل الحد الأدني لقبول طلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة لـ65%

وأوضح أن الدرجات الخاصة بقبول الطلاب بالكليات المختلفة سواء العلمية منها أو الأدبية ستقل كثيرًا عن العام الماضي من التنسيق في المراحل المختلفة، حيث وصل الحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة لـ65%.

وأكد أنه حتى الآن لم تضع وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، حيث يتبقى نحو 9 أيام لإنهاء تسجيل رغبات الطلاب، ومن ثم عقد المؤتمر، «سنجتمع مع قرب إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى».

وبالنسبة للخطة الخاصة بتطعيم طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والأطقم المعاونين لهم بلقاح فيروس كورونا، لفت إلى أن الوزارة وضعت خطة دقيقة لتطعيم الطلاب في فترة قد تصل لشهر ونصف قبيل بدء العام الدراسي وبعده، فأثناء إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد سيتم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا.

وتابع: «كل الطلبة هيتم تطعيمهم تدريجيا، وده مش هيتم في يوم وليلة، وخلال شهر ونصف سيتم تطعيم عدد كبير من الطلاب وفق الأسماء المسجلة وحسب مدى توافر اللقاح، والتطعيم ليس إجباريًا ولا يمكننا إجبار الطلاب على شيء، ولكن كلنا مدركون إننا محتاجون اللقاح».