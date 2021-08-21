تنسيق كليات شعبة علمي علوم 2021.. 88.4% الحد الأدنى

أعلنت وزاارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق كليات شعبة علمي علوم 2021 للمرحلة الأولى، موضحا أن الحد الأدنى 88.4%، مؤكداً أن تنسيق المرحلة الأولى بدأ اليوم ويستمر لمدة أسبوع، في جميع معامل التنسيق بالجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تم تعقيمها جيدا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه يتم إعلان نتيجة تنسيق كليات شعبة علمي علوم 2021 للمرحلة الأولى نهاية الأسبوع الجاري، لافتا إلى أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع معامل التنسيق ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه تم إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

تنسيق كليات شعبة علمي علوم 2021

وواصلت وزارة التعليم العالي، أنه يتم ترتيب الطلاب في تنسيق كليات شعبة علمي علوم 2021 لتحديد من يقبل منهم بكليات ومعاهد الجامعات في ضوء ما يلي:

- أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الناجحين فيها.

- النجاح في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك.

- ترتيب رغبات الطلاب.

- الأعداد المقرر قبولها لكل نوع شهادة.

وأشارت الوزارة إلى أن كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة كلية فريدة، ويتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي، ويتم التحويل منها إلى باقي الكليات الأخرى بالجامعات الحكومية أو العكس وفقاً لقواعد التحويل غير المناظر، وتعتبر كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس كلية مناظرة لباقي كليات الطب بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط، ويتم القبول بها وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي ويتم التحويل منها إلى باقي كليات الطب بالجامعات الأخرى أو العكس وفقاً لقواعد التحويل المناظر للطلاب المستجدين فقط.

تعرف على قواعد القبول بكلية البنات جامعة عين شمس

- بالنسبة لشعبة بنات آداب المناظرة لكليات الآداب بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي لكليات الآداب.

- بالنسبة لشعبة بنات علوم) المناظرة لكليات العلوم بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي لكليات العلوم.

- بالنسبة لشعبة بنات تربية المناظرة لكليات التربية بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع الإقليمي لكليات التربية.

- ويتم توزيع الطلاب على الأقسام الداخلية بهذه الشعب داخلياً عن طريق الكلية.