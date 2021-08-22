الجامعات تشدد على ارتداء الكمامات لجميع الطلاب 

تستأنف الجامعات الحكومية اليوم فتح معامل تنسيق الجامعات الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين المسجلين ضمن المرحلة الأولى للتنسيق، وذلك لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشددت الجامعات الحكومية على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة ومعامل التنسيق.

ماجد نجم: الجامعة جهزت معامل التنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال مراحل التنسيق المختلفة

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، على أن الجامعة جهزت معامل التنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال مراحل التنسيق المختلفة بـ6 كليات مختلفة موزعة على مستوى كليات الجامعات، مؤكدا على أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والتطهير والتعقيم الدوري المنشآت الجامعية فضلا عن تدريب الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع التنسيق باحترافية عالية.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الإقبال في أول أيام تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات كان ضعيفا، وفيما يتعلق لاختبارات القدرات 2021، أكد أنه تسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

السيد عطا: أكثر من 20 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية حتى الآن، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وفي سياق آخر كشف الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، حقيقة تخفيض الحد التي للقبول بقطاع المعاهد الهندسية عن 80%، وكذلك تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية الجديدة، قائلا: «خلال الأيام المقبلة على آخر الأسبوع المقبل سيتم البت في الحدود الدنيا للقبول».