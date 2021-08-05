«التعليم العالي» تكشف آليات تنسيق القبول بالجامعات الأهلية إلكترونيا

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، حول تنسيق القبول لطلاب الجامعات الأهلية (العلمين الدولية، الجلالة، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة).

أشار التقرير إلى أن القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).

وأضاف منسق الجامعات الأهلية أن تقديم الطلاب يتم من خلال الموقع الإلكتروني " رابط "، وتم عقد اختبارات إلكترونية لطلاب الشهادات المعادلة يومي 17 و18 يوليو الماضي، وكذلك 2 و3 أغسطس لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الجامعات الأربع (الملك سلمان الدولية والجلالة والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة) في 5 مراكز معتمدة بجامعات (بنها وحلوان والجلالة والملك سلمان الدولية فرعي شرم الشيخ ورأس سدر)، وستظهر نتائج تنسيق هؤلاء الطلاب 9 أغسطس المقبل، وترسل بعدها قوائم الطلاب المقبولين لمكتب تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.

وتابع شعيرة، أنه سيتم عقد اختبارات إلكترونية لطلاب شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وباقي طلاب الشهادات المعادلة على ثلاث مراحل خلال شهر أغسطس الجاري بناء على أولوية انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم ، حيث سيعقد اختبار القبول يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس للطلاب الذين قاموا بإنهاء تسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق 5 أغسطس، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 17 و18 أغسطس للطلاب الذين قاموا بإنهاء تسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق 12 أغسطس، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أغسطس للطلاب الذين قاموا بإنهاء تسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية تقدم رافدًا جديدا لفرص التعليم العالي في مصر، وتخفف الضغط على الجامعات الحكومية، ويمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي في مصر، وهي جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزتُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية في المحافظات المختلفة التي أنشئت بها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن برامج الجامعات الأهلية تتسم بالحداثة والعصرية ، حيث تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 56 برنامجًا أكاديميًا فى 16 مجالا، وتشمل المجالات الأكاديمية: بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر (العلوم الأساسية، الصيدلة، الزراعات الصحرواية، العلوم الإدارية والأعمال، الطب البيطري، علوم المجتمع)، وفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ ويشمل مجالات (السياحة والضيافة، هندسة العمارة، الفنون والتصميم، اللغات التطبيقية)، وفرع الجامعة بمدينة الطور ويشمل مجالات (الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الصناعات التكنولوجية).

كما يشمل كل مجال أكاديمي بجامعة الملك سلمان الدولية العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل: (الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيك، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجي، كيمياء البترول، دكتور الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان).

وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة الجلالة تقدم عددًا من المجالات الأكاديمية ، تشمل (علوم التمريض، الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، العلوم الصيدلية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، العلوم الهندسية، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الإنتاج الإعلامي، هندسة الحاسب، علوم الحاسب، العلوم الاجتماعية والإنسانية).وتشمل برامج جامعة الجلالة للعام الأكاديمي 2021/2022: (علوم التمريض: "تمريض الطوارئ، تمريض الإدمان، تمريض القبالة، تمريض حديثي الولادة"، الطب والجراحة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، نظم معلومات الأعمال، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الميكاترونيك ، هندسة المواد والتصنيع، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، أفلام التحريك، العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، تكنولوجيا التأهيل الوظيفي، الإنتاج التليفزيوني، هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسب: "الأنظمة المضمنة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، حوسبة عالية الأداء، أمن أجهزة الكمبيوتر"، علوم الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، المعلوماتية الطبية، الاقتصاد والعلوم السياسية).

وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة العلمين الدولية تضم كليات: (الأعمال، الإعلام والاتصال، الدراسات القانونية الدولية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الدراسات العليا، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض).

كما تضم جامعة العلمين برامج: (الهندسة ويشمل تخصصات "الطاقة، إدارة الإنشاءات، والميكاترونيك"، العلوم الأساسية وتشمل تخصصات "الجيولوجيا البيئية، الطاقة المستدامة، الكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة، الجينوم الوظيفي"، علوم وهندسة الحاسبات ويشمل تخصصات "تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، هندسة الذكاء الاصطناعي"، الفنون وتشمل تخصصات "التصميم البيئي، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة"، السياحة وتشمل تخصصات "إدارة الضيافة والسياحة الإلكترونية، الإرشاد السياحي، إدارة الترفيه والسياحة، إدارة الضيافة وإمداد الغذاء"، طب الأسنان، الصحة العامة ويشمل تخصصات "الصحة العامة العالمي، الصحة البيئية والمهنية، الوبائيات والإحصاء الحيوي، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية".

وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة المنصورة الجديدة تضم كليات: (الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا).

وتشمل برامج الجامعة مجال الأعمال ويضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق)، ومجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية)، ومجال العلوم الهندسية يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية)، ومجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، ومجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعي)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، ومجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، ومجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).