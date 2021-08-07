تعرف على موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بالجامعات المصرية 2021

انطلقت اليوم السبت، اختبارات القدرات 2021 بمختلف الجامعات الحكومية و الخاصة تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وذلك بعد التسجيل على موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد على رابط، حيث فتحت وزارة التعليم العالي خدمات تنسيق القبول بالجامعات 2021 عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق منذ أيام، للاطلاع على كل ماهو متعلق باختبارات القدرات وقواعد القبول بالجامعات.

التعليم العالى: موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بالجامعات المصرية 2021 يعمل 24 ساعة

ونشرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي على مواقعها الرسمية وصفحاتها علي منصة التواصل الاجتماعي عبر موقع «فيس بوك»، موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بالجامعات المصرية 2021 على رابط، تيسيراً على الطلاب في كيفية أداء الخدمات التعليمية المتميزة، موضحة جميع الإرشادات المتعلقة بكيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني، مؤكدة أن الفترة الحالية يشهد الموقع الإلكتروني للتنسيق أعمال التسجيل لاختبارات القدرات 2021 تنفيذاَ لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية .

و أكدت وزارة التعليم العالي، أن موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بالجامعات المصرية 2021 على رابط ، يعمل على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع وذلك من أجل تقديم جميع خدمات تنسيق القبول، موضحة أنها جهزت أكثر من سيرفر له حتي لا يحدث أي عطل أو خلل يعطل الطالب عن القيام بأعمال التنسيق الخاصة باختبارات القدرات أوتنسيق الكليات 2021 ، مؤكدة أنها قامت بتدريب جميع الكوادر البشرية بمعامل مكاتب التنسيق بالجامعات الحكومية على كيفية التعامل للتيسير على الطلاب أثناء أداء خدمات تنسيق القبول 2021 .

وعن العمل بموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بالجامعات المصرية 2021 عبر رابط ، أكدت وزارة التعليم العالي أنه تم التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء التعامل مع الطلاب مباشرة أثناء تنفيذ خدمات أعمال تنسيق القبول بالجامعات 2021.