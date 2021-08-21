الكشف الطبى على 1229 مواطنا مجانا بقرية «الشناوي» في دمياط

نظمت مديرية الصحة في محافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، قافلة طبية شاملة في عدد من قرى المحافظة، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1229 مواطناً، خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي تم تنفيذها على مدار يومي الجمعة والسبت في قرية «كفر الشناوي»، التابعة لمركز فارسكور، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي بمختلف المناطق.

وذكرت مديرية الصحة، في بيان قبل قليل، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، حيث تم تحويل 10 حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 9 حالات، فضلاً عن إجراء الأشعة لعدد 30 حالة، والكشف بالسونار لعدد 31 حالة، وأيضاً إجراء 299 تحليل معملي، إلى جانب تطعيم الأهالي بلقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن جهود المديرية لتحقيق المستهدف في هذا الخصوص، للحد من انتشار الفيروس.

وقام الفريق المجتمعي التابع لإدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحه بدمياط بتقديم التوعية ومساعدة المواطنين وكبار السن، خلال تلقيهم لقاح فيروس كورونا بمراكز تطعيم المسافرين بالإدارة الصحية بالزرقا، وذلك طبقاً لتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتقديم التوعية، والعمل على راحة المواطنين، وتقديم كل سبل الراحة، وكذلك حسن تنظيم العمل، بالإضافة للحفاظ على سرعة وجودة عملية التطعيم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين للتسجيل وحجز اللقاح من هنا.