الكشف على 1498 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية «عطا الله» في دمياط

نفذت مديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، قافلة طبية بقرية عطا الله التابعة لمركز الزرقا خلال يومي الأربعاء والخميس، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار.

وأشارت مديرية الصحة، إلى توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1498 مواطنا، حيث تم تحويل 13حالة من بينهم لتلقي العلاج بالمستشفيات، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ6 حالات أخرى، فضلاً عن إجراء 625 تحليلا معمليا، والكشف بالأشعة لـ25 حالة، والسونار لـ19 حالة، كما تم تخصيص عيادة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً، للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بكافة المناطق.

في سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، حملات مكثفة استهدفت المرور على مناطق مختلفة، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بحصر كل الجراجات المخالفة الواقعة بنطاق المدينة، والتي تُستخدم في غير الغرض المخصص لها وتم تحويلها لأنشطة تجارية بالمخالفة، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

غلق وتشميع 59 جراج مخالف بمدينة رأس البر

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 59 جراجا مخالفا، كما اتخذت الوحدة كافة الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات، والتأكيد على أنه يحظر تغيير استخدام الجراجات لأي غرض آخر خلاف إيواء السيارات.

غلق 3 مخازن للخردة

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، برئاسة حازم حواس، بالاشتراك مع إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة حملة مكبرة، ما أسفر عن غلق 3 مخازن للخردة بمنطقة البصايلة.