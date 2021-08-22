غرق طفل في ترعة أثناء لهوه بأسيوط

لقي طفل مصرعه غرقًا، إثر سقوطه بترعة المعصرة، أثناء لهوه أمام منزله بقرية المعصرة، التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وجاري انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بسقوط طفل في ترعة المعصرة الجديدة بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإنقاذ النهري والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط الطفل سيد علي نظمي، سنتان، بترعة المعصرة الجديدة، بدائرة المركز وجاري البحث بمعرفة الإنقاذ النهري

وبسؤال أسرة الطفل وشهود العيان، ذكروا أنه حال قيام الطفل باللهو أمام المنزل وصل للترعة الموجودة أمام المنزل، فانزلقت قدماه وسقط بها.

وجارى البحث عن الطفل بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث غرق الأطفال في أسيوط عرض مستمر

وشهدت محافظة أسيوط، أمس، مصرع طفل عمر 9 سنوات غرقًا، إثر سقوطه في ترعة فرعية أثناء قيامه باللهو أمام منزله بقرية قاو النواورة التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما توفي طالب إعدادي، 15 سنة، مقيم بحي غرب، دائرة قسم شرطة أول أسيوط، غرقًا أثناء استحمامه في مياه النيل.