«سبتمبر» ينعش صناعة تنظيم المعارض.. وخبيرة: فرصة بعد انكسار موجة الحر

تنشط صناعة المؤتمرات في مصر، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، حيث يشهد الشهر المقبل، العديد من الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية والعقارية والزراعية، بحضور كثير من الشركات والمسؤولين ورجال الأعمال، في مؤشر على تعافي الاقتصاد بقطاعاته المختلفة من آثار جائحة كورونا.

سبتمبر شهر ممتليء بتنظيم المعارض

تضم أجندة مؤتمرات سبتمبر 2021، معرض الطباعة الرقمية والإعلانات (ديجي ساين أفريقيا)، في الفترة من 1 - 3 سبتمبر2021 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، يليه انعقاد مؤتمر الأمن العربي بفندق ريتز كارلتون القاهرة في الفترة من 5 - 7 سبتمبر 2021.

وينطلق مؤتمر يوروموني «منتدى أسواق المال المستدامة والمسؤولة »2021، بحضور نائب وزير المالية أحمد كجوك، وعدد آخر من المسؤولين يومي 7 - 8 سبتمبر، متزامنا مع مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة (إيجي هيلث إكسبو)، أيام 7 و8 و9 سبتمبر المقبل.

معارض عقارية وزراعية واستثمارية أبرز أحداث الشهر

على مدى 4 أيام تبدأ من 12 سبتمبر، ينطلق معرض صحاري: المعرض الزراعي الدولي الثالث والثلاثون لأفريقيا والشرق الأوسط، وينتهي يوم 15 سبتمبر، متزامنا مع انطلاق مؤتمر رؤساء القطاعات المالية بالقاهرة.

يختتم الشهر المقبل، مؤتمراته يوم 30 سبتمبر 2021، بالمعرض الدولي لمواد البناء والتشييد (إيجيبت بروجيكتس 2021)، بمركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة الجديدة.

وقالت خبيرة تنظيم المعارض والمؤتمرات، إنجي إبراهيم، إن منظمي المعارض يختارون شهر سبتمبر مراعاةً لعدة أسباب، أولها ضمان عودة كثير من رجال الأعمال من الساحل الشمالي وشرم والغردقة والمصايف الأخرى، وانكسار موجة الحر التي تسود شهري يوليو وأغسطس من كل عام.

وأضافت «إبراهيم» في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك بعض المؤتمرات المحددة سلفاً ويجرى تنظيمها كل عام في شهر سبتمبر، ربما للأسباب ذاتها، مثل «يورومني»، لافتةً إلى أن شهر سبتمبر يعتبر موسم لمنظمي المعارض.

وشددت «إبراهيم» على المشاركين والزائرين والمنظمين، الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وسلالاته المتحورة، نظراً لطبيعة الزحام الذي تشهده المعارض بطبيعتها، وذلك عبر ارتداء الكمامات واستخدام المواد المطهرة.