تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية

بعد الإعلان عن بدء تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية "نصر e70" من قبل شركة النصر لصناعة السيارات، وهي الشركة التابعة للقابضة الصناعات المعدنية، شهد محرك البحث على مواقع السوشيال ميديا وشبكة الإنترنت إقبالا للبحث عن السيارة ومواصفاتها وأسعارها.

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات بالجيزة، في تصريحات لـ"الوطن" أن سوق السيارات سيشهد انتعاشا، خاصة مع دخول فئات جديدة محلية الصنع.

وأكد "عبدالعاطي" أن تلك الخطوة مهمة جدا لصناعة السيارات، أن يكون لديك منتج محلي الصنع، ويتم تصنيع جميع قطع غياره، ما يوفر فرص عمل، مؤكدا أن الشراكة مع شركة دونج فينج الصينية تعتبر خطوة مهمة.

يذكر أن الحكومة أعلنت، أمس السبت، بدء تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية "نصر e 70" لكي تدخل السوق المصري بالتعاون مع شركة أوبر.

وقامت شركة النصر للسيارات خلال الأسابيع الماضية باستيراد 13 سيارة "e70" من شركة دونج فينج الصينية، والتي يجري التعاون معها لإنتاج هذا الموديل بمصانع شركة النصر، وذلك لعمل الاختبارات لها في الأجواء وعلى الطرق المصرية، للوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم طرحها في السوق.

وقال الحكومة في بيان رسمي، أنه سيتم تجربة 9 سيارات وتسليمها للسائقين على تطبيق أوبر، الذين تم تدريبهم من قبل فريق من شركة دونج فينج الصينية على استخدام وشحن السيارات الكهربائية.

وأكد البيان أنه سيتم اختبار السيارة وفق معايير محددة على مسافة سير تصل إلى 30 ألف كيلو متر للسيارة الواحدة، خلال فترة ما بين 3 إلى 4 أشهر أثناء العمل.

موعد طرح السيارة في السوق المصري

ومن المرجح أن يتم بدء إنتاج السيارة "نصر e70" في بداية النصف الثاني من عام 2022، ليتم إنتاج 25 ألف سيارة بشكل سنوي.