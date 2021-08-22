«التعليم» تجهز غرفتي عزل في كل مدرسة لمواجهة كورونا بالعام الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة بدأت الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنّ العام الدراسي سيكون حضوريا في المدارس، وسيتم تطبيق نظام الحضور والغياب، وجرى التشديد على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتجهيز غرفتي عزل كورونا بكل مدرسة، تحسبا للاشتباه في أي إصابة بمنظومة التعليم بفيروس كورونا خلال سير اليوم الدراسي.

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا.. وتطبيق نظام الحضور والغياب بالمدارس

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ هناك خطة شاملة تنفذ في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، من خلال تعقيمها وتطهيرها، علاوة على التنبيه على الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي بارتداء الكمامات الطبية، مؤكدا أنّ الوزارة عازمة على إخراج العام الدراسي الجديد 2021-2022 بصورة مبهرة، وهناك تواصل دائم مع لجنة إدارة أزمة كورونا لوضع السيناريوهات البديلة، حال حدوث أزمات بشأن موجات كورونا.

وزير التعليم: خطة شاملة لتعقيم وتطهير المدارس ضد كورونا استعدادا للعام الدراسي الجديد

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة سيكون لديها نحو 19 مليون طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تسير الوزارة في خطوات ثابتة لتطوير المحتوى التعليمي المقدم للطلاب بجميع المراحل الدراسية، مؤكدا أنّ الوزارة لديها سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث موجة رابعة من فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب، وانتظام العام الدراسي.

وزير التعليم: سيكون لدينا 19 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد

وأشار شوقي، إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الثاني ستبدأ يوم 4 سبتمبر المقبل، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنّ جميع الطلاب الذين قدموا اعتذارات عن خوض امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بعذر قهري يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني بالدرجة الكاملة.