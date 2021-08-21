«الصحة»: مد مهلة التطعيم بلقاح كورونا بعد استلام الرسالة إلى 6 أيام

استقبلت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التساؤلات والاستفسارات على الخط الساخن لوزارة الصحة «105» حول بعض الأمور المتعلقة بالجرعة الثانية للقاح كورونا وإمكانية التطعيم بلقاح مختلف بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، واستعرضت وزارة الصحة والسكان، الإجابة عن هذه التساؤلات في بيان رسمي لها.

الصحة: 6 أيام مهلة الحصول على اللقاح بعد استلام رسالة الموعد والمكان

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه جرت زيادة المدة المسموح خلالها بالتطعيم بعد تلقي رسالة بموعد ومكان تلقي لقاح كورونا إلى 6 أيام بدلا من يومين، يمكن للمواطن خلال المهلة التوجه للحصول على جرعته، وفيما يتعلق بعدم الحصول على الجرعة الثانية في الموعد المحدد لها، أكدت الوزارة أنه يمكن الحصول عليها في حالة واحدة فقط وهي تقديم ما يثبت أن المواطن تعرض للإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه دون ذلك لن يتم تحديد موعد آخر للحصول على الجرعة الثانية.

وعن السؤال الذي طرح حول إمكانية التطعيم بلقاح آخر بعد الحصول علي الجرعتين من لقاح معين سواء سينوفارم أو أسترازينيكا، أكدت الوزارة أنه غير متاح حتى الآن، حصول المواطن على جرعة ثالثة من لقاح آخر، لافتة إلى أنها تتوسع في تطعيم النسبة الأكبر من المواطنين.

الصحة تحذر الفئات الممنوعة من لقاح كورونا

وأكدت الوزارة أن الفئات الممنوعة من لقاح كورونا، هم الأطفال حتى سن 18 عاما، والسيدات الحوامل والمرضعات، وأشارت إلى أن هذه الفئات لم تجر عليهم التجارب السريرية الخاصة باللقاح لذلك سيعتمدون على مناعتهم الطبيعية ضد الفيروس، مناشدة هذه الفئات بأخذ الحذر خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وناشدت المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.