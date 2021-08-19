التعليم تستعد للعام الدراسي الجديد بتلقيح 2 مليون معلم وموظف ضد كورونا

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الجديد، والمقرر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، وذلك من خلال تجهيز المدارس وتعقيمها ضد فيروس كورونا، وإجراء الصيانات العاجلة والبسيطة للمدارس، وتوفير المقاعد الخشبية داخل الفصول الدراسية، وتلقيح نحو ما يقرب من 2 مليون معلم وموظف وإداري بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، ضد فيروس كورونا، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، تحسبا لحدوث الموجة الرابعة من فيروس كورونا، علاوة على تجهيز كشوفات الطلاب للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى تجهيز غرفتين حجز بكل مدرسة، تحسبا لإصابة أي فرد في المنظومة بفيروس كورونا.

وزير التعليم: سيتم تحديد شكل العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستعد جيدا لبداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، لافتا إلى أنه سيتم تحديد شكل العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، سواء حضوريا أو أون لاين، طبقا للوضع الوبائي في مصر، موضحا أن الوزارة نجحت في تسيير العام الدراسي الماضي، على أكمل وجه في ظل صعوبات وتحديات فيروس كورونا.

شوقي: نعمل على تقديم تعليم متميز وعالي الجودة لجميع الطلاب في العام الدراسي الجديد

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجديد سيكون عاما منضبطا، وسيتم توفير جو مناسب وهادئ لجميع الطلاب، للحفاظ على استمرار العام الدراسي الجديد، منوها إلى أن الوزارة تعمل على تقديم تعليم متميز عالي الجودة، لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لجموع المعلمين والإداريين والموظفين بتلقي لقاح فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى بالفيروس.

وزير التعليم: لن يتم اتخاذ أي قرار برفع الغياب من المدارس في العام الدراسي الجديد حتى الآن

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك خطة شاملة لدى جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، يتم تنفيذها في المدارس، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه، للحد من انتشار فيروس كورونا، منوها إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار برفع الغياب من المدارس في العام الدراسي الجديد حتى الآن، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل العام الدراسي خلال الأيام القليلة المقبلة.