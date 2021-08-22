«التعليم العالي»: 11 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أنَّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 11 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021-2022.

وأكّد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنَّ هناك إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

كما أوضح عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا يوميًا اعتبارًا من السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

وأكّد المستشار الإعلامي أنَّه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

يُذكر أنَّ المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بدأت السبت 21 أغسطس وتستمر حتى السابعة من مساء الأربعاء 25 أغسطس.