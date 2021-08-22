الخط الساخن لتظلمات الثانوية العامة 2021: قبول الطلبات لمدة أسبوع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم الخط الساخن لتظلمات الثانوية العامة 2021، حيث أطلقت الوزارة أمس السبت، الرابط الخاص بتقديم التظلمات عبر الموقع الرسمي الخاص بها، لإعادة فحص أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، على أن يستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع، ويتمّ إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنَّ عملية الفحص تتضمن التحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها، التأكّد من تصحيح جميع الأسئلة، التأكّد من الرصد الصحيح للدرجات، إضافة إلى التأكّد من مطابقة نموذج الإجابة للورقة الامتحانية، كما يعاد تصحيحها يدوياً اذا تطلب الأمر.

الخط الساخن لتظلمات الثانوية العامة 2021

وحددت «التعليم» رقم الخط الساخن لتظلمات الثانوية العامة 2021، لكل الاستفسارات المتعلقة بعملية التظلمات، من خلال الاتصال على رقم 19368، مشيرة إلى أنَّ الطالب يتسلم نتيجة الفحص إلكترونيا موضحاً فيها سلامة الورقة ونسبتها اليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة اجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ قبول طلبات إعادة الفحص يتم بشكل مجاني هذا العام للتيسير على الطلاب، مشيرة إلى أن الوزارة سوف تنشر نماذج الاجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد.

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

- يمكن لطلاب الثانوية العامة تقديم طلبات التظلمات عبر الرابط من هنـــــــا.

جدير بالذكر، أنَّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نفى الصورة المرفقة والمتداولة على المواقع والخاصة بتغيير نتائج الثانوية العامة، مؤكّدًا أنَّها مزورة بالكامل، «وبسذاجة» أيضًا كون البيانات المعروضة من نظام الوزارة لا تعرض النسبة المئوية ولا تستخدم كلمة «بيانات الطالب» بل «البيانات الشخصية»، وجاء ذلك تعليقًا على من يروج لتغيير نتائج الثانوية العامة على السوشيال ميديا للتشكيك في عملية التصحيح.