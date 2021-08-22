تظلمات الثانوية العامة 2021.. هل تنتقص من درجات الطالب؟

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، عن تفاصيل تظلمات الثانوية العامة بعد فتح باب التقديم لتظلمات الثانوية العامة 2021 وإعادة فحص أوراق الإجابة أمس السبت إلكترونيا، ويستمر لمدة أسبوع عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (بوابة مركز المعلومات)، ويتساءل الطلاب «هل التظلم ينقص درجات الثانوية العامة خوفا من خسارة أي درجات بعد إعادة فحص أوراق الإجابة؟».

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانا من هنا، على أن يستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع، وإرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر المقبل، مشيره إلى أنّه لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد انتهاء عملية التسجيل.

وعن تساؤل طلاب الثانوية العامة «هل التظلم ينقص من درجات الطلاب»، طمأنت وزارة التعليم الطلاب، بأنّ التظلمات لن تنقص درجات من أي طالب، مشيرة إلى أنّ التظلم إن لم يضف درجات للطالب فلن ينقص منه شيئا.

تظلمات الثانوية العامة 2021.. يحق للطلاب التقدم في أكثر من مادة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه يحق لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم والراغبين في إعادة فحص أوراق الإجابة، التظلم في مادة أو أكثر أو في كل المواد إذا رغب في ذلك، حيث يتضمن الفحص أن تتأكد الوزارة من ورقة امتحان الطالب، وأنّها تخصه، ويُعاد تصحيحها يدويا إذا تطلب الأمر ذلك.

«التعليم» تخصص خطا ساخنا للرد على استفسارات تظلمات الثانوية العامة 2021

وفيما يخص نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، ذكرت وزارة التعليم، أنّ الطالب يتسلم نتيجة فحص أوراق إجابته إلكترونيًا، ويتأكد من أنّ الورقة تخصه، ويتأكد من الدرجات التي حصّلها في الامتحان، ويطمئن على سلامة التصحيح، كما سيتم الرد على أي مشكلة تخص النتائج عبر موقع التظلمات.

كما خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطا ساخنا على الرقم 19368 للرد على استفسارات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021.