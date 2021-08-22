مد فترة تحويلات الطلاب بين المدارس حتى 9 سبتمبر بمطروح

وافق، اليوم الأحد، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مد فترة تحويلات الطلاب بين المدارس حتى يوم الخميس 9 سبتمبر المقبل، بعد انتهاء المهلة المقررة في 15 أغسطس الجاري، حرصًا على مصلحة الطلاب وتيسيرًا عليهم وعلى أولياء أمورهم، وتحقيقا لاستقرارهم التعليمي في المدارس، ومراعاة الظروف الاجتماعية بين المواطنين.

وأشار عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلى رفع مذكرة عرض على محافظ مطروح للتيسير على المواطنين بمد باب التحويلات بين المدارس في ظل الإقبال على التحويل من أولياء الأمور، نظرا لنهاية فترة قبول طلبات التحويل فى 15 أغسطس الجاري.

تزايد تحويلات الطلاب بين مدارس مطروح عن العام الماضي

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريحات صحفية، أن الإدارات التعليمية على مستوى محافظة مطروح تشهد هذا العام تزايدًا في أعداد طلبات أولياء الأمور الراغبين في إجراء عمليات التحويل الخارجية والداخلية بين المدارس وبعضها عن العام الماضي، لظروف اجتماعية خاصة بهم أو أولياء أمورهم حالت دون تمكنهم من التقدم للتحويل في الميعاد المحدد، قائلًا «نحن نراعي لم شمل الأسر لضمان الاستقرار الاجتماعي بين المواطنين، وهو ما ينعكس على الطلاب في المدارس وتحصيلهم وتفوقهم».

تفاصيل غلق باب التحويل بين المدارس 9 سبتمبر

وقرر محافظ مطروح غلق باب التحويلات نهائيًا في 9 سبتمبر المقبل على مستوى جميع الإدارات والقطاعات التعليمية بمطروح والمدارس التابعة لها في جميع المراحل التعليمية، من الإبتدائي حتى الثانوي بجميع فروعة من التعليم العام والفني، وأكد استعدادات مدارس مطروح للعام الدراسى الجديد قبل انطلاق الدراسة بفترة كافية ومراجعة جميع المدارس.