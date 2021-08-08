كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، عن رابط نتيجة تحويلات المدارس التجريبية 2021، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بقراءة التعليمات الخاصة بالتحويل جيدا، لتسجيل طلبات التحويل بشكل صحيح، موضحة أنّ التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، ولا يعتد بالتحويل الورقي إلا للتعليم الخاص والفني فقط.

وأضافت المديرية، أنّها غير مسؤولة عن أي تحويلات تتم خارج الإطار المحدد، وذلك عند إعلان نتيجة تحويلات المدارس التجريبية 2021، مشددة على ضرورة تسجيل البيانات بدقة لأنها مسؤولية ولي الأمر، ولا يجوز للطالب التقدم بطلب التحويل مرتين.

خطوات الحصول على نتيجة تحويلات المدارس التجريبية 2021

-الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة.

-الضغط على زر «خدمات إلكترونية».

- اختيار «تحويلات الطلاب».

- الضغط على زر «الاستعلام عن نتيجة التحويل».

- كتابة الرقم القومي للطالب.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة مباشرة للطالب.

وتابعت المديرية، أنّه يجب على الطلاب إرفاق نتيجة تحويلات المدارس التجريبية 2021 مع الأوراق المطلوبة عند التقديم للمدرسة، موضحة أنّ لجنة التحويلات المشكلة بالإدارة التعليمية تلبي الرغبات طبقا للكثافات، ولا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة والتقدم بها للمدرسة.

تحويلات المدارس التجريبية 2021 تتم طبقا للكثافات المتاحة

وبالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات، كشفت مديرية التربية والتعليم عن أنّ نتائج التنسيق تتم على مرحلتين، الأولى في شهر أغسطس والثانية في سبتمبر، موضحة أنّ التحويل للطلاب الأكبر سنا يكون طبقا للكثافات المتاحة.

يذكر أنّ المديرية أعلنت التفاصيل المتعلقة بالتحويل ونتيجة تحويلات المدارس التجريبية 2021، وجرى النتبيه على جميع الإدارات التعليمية بمتابعة أعمال التحويل مع الطلاب.