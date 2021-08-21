عاجل.. «التعليم» تسلم المدارس شهادة الثانوية العامة 2021

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه تمّ إرسال شهادة الثانوية العامة 2021 لمدارس المراحلة الثانوية في جميع المحافظات، مؤكّدًا أنَّه يتمّ التسليم للطلاب اعتباراً من اليوم مع استفياء كل الشروط المتعلقة بسداد المصروفات الخاصة بالشهادة، لافتًا إلى أنَّ التنسيق للجامعات يتمّ على أساس هذه الشهادات.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه متاح تسليم الشهادات للطلاب لمدة 3 أيام منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في المدارس.

كانت وزارة التعليم والتعليم، أعلنت نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحة أنَّ نسبة النجاح بلغت 74%، مؤكّدة أنَّ نتيجة الثانوية العامة لهذا العام تعتبر مميزة وتاريخية، لافتة إلى أنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث تنسيق طلاب التقسيم.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنَّ دفعة الثانوية العامة 2021 دفعة مميزة، موضحاً أنَّ الوزارة حرصت على تطبيق نظام امتحانات يعتمد على الفهم بعيداً عن الحفظ والتلقين، مؤكداً أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب تعبر عن مستواهم الحقيقي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنَّه لا عودة للمجاميع النهائية في الثانوية العامة مرة أخرى، مؤكّداً أنَّ الوزارة وفرت الكثير من المنصات التعليمية لجميع الطلاب التي تفيد في فهم مخرجات التعلم.