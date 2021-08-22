وقف مديرا النظافة والإشغالات بحي شرق مدينة نصر عن العمل للتقاعس

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحي شرق مدينة نصر عن العمل، وإحالتهما للتحقيق، لتقاعسهما في أداء الأعمال المنوطة بهما، وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحي.

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة لمحافظ القاهرة بحي شرق مدينة نصر، لمتابعة سير العمل به، حيث وجه المحافظ بمد مواعيد متعهدي النظافة للعمل على مدار اليوم وفسخ عقد أي متعهد مقصر على الفور، وتفعيل وحدات الرصد البيئي بالمحافظة وتنظيم ورديات لهم على مدار 24 ساعة.

محافظ القاهرة: استبعاد المقصرين فورا

وحذر محافظ القاهرة من أن ظهور أي شكاوى خاصة بالنظافة بأي حي سيُحاسب عنها المسؤول عن ذلك، مشددًا على استبعاد المقصرين على الفور.

وأكد محافظ القاهرة أن رئيس الحي مسؤول رئيسي عن أعمال النظافة في منطقته، وأن نجاح منظومة النظافة يكمن في قيام الأحياء بعملها، مطالبًا رؤساء الأحياء بالتواجد اليومي بالشارع لإحداث تغيير في مستوى النظافة يلمسه المواطن الذي يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسي للمنظومة الجديدة.