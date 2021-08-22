التعليم العالي: تطعيم الطلاب المستجدين أثناء الكشف الطبي

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الخطة الزمنية التي ناقشها المجلس، أمس السبت، بشأن تطعيم عناصر المنظومة الجامعية والمعاهد من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس وإدارين ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن الخطة سيتم تنفيذها على مراحل، المرحلة الأولى بدأت بتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والإداريين الراغبين في الحصول على اللقاح بمختلف الجامعات، والمرحلة الثانية ستكون للطلاب بمختلف الفرق والشعب الدراسية سواء المستجدين أو القدامى.

"الأعلى للمستشفيات الجامعية": تطعيم الطلاب القدامى بلقاح كورونا وفق جداول أسبوعية

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بالنسبة لخطة تطعيم الطلاب، فهي تنقسم لمرحلتين، الأولى للطلاب المستجدين وسيتم تطعيمهم أثناء الكشف الطبي لهم قبل الالتحاق بالكليات، والثانية تخص الطلاب القدامى وسيتم تطعيمهم على مراحل، تتم خلال أيام الدراسة الأسبوعية، موضحا أنه سيتم استكمال تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالكليات والعاملين كذلك.

المستشفيات الجامعية: لاتوجد أنواع محددة للقاحات كورونا وسنتعامل بما توفره الدولة

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الجامعات ستعمل وفقاً للخطة على تحديد مواعيد التطعيم خلال الفترة المقبلة، موضحا أن نسب التطعيمات في زيادة مستمرة بالنسبة للكادر الجامعي، مشيرا إلى أن دور المستشفيات الجامعية في الجامعات عمل خطة تنفيذ وتوفير التطعيمات للمواطنين، موضحا أنها تشمل جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة في وقت واحد.

وعن نوع اللقاح المقرر تطعيم المجتمع الجامعي به، قال أمين المستشفيات الجامعية إنه لا يوجد أي نوع محدد، وأن كل ماتوفره الدولة من لقاحات ويتوافق عليها سيتم استخدامها، مؤكدا أن الهدف من توسيع قاعدة التطعيمات هو المحافظة على المجتمع الجامعي ومجابهة تفشي المرض.

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن كل جامعة على مستوى الجمهورية سيكون لها خطتها وآليات تنفيذها، فيما يتعلق بخطة التطعيمات لفيروس كورونا، موضحا أنه سيتم التوسع من خطة وقاعدة التطعيمات لتشمل جميع فئات منتسبي الجامعات.