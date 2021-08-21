آخر موعد للتسجيل 7 سبتمبر.. خطوات حصول المعلمين على لقاح كورونا

في إطار حرص الدولة المصرية على دعم العملية التعليمية، أرسلت وزارة التربية والتعليم، بيانا لجميع مديريات التعليم في محافظات مصر، بمنع عودة المعلمين والعاملين في مجال التعليم إلى أعمالهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.

وبحسب البيان فإنه يجب تشكيل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية تكون مهمتها إعداد قائمة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الخاصة والحكومية، والخاصة والدولية، مقسمة إلى 4 فئات (متلقو جرعتين، متلقو جرعة واحدة، ومسجلون للحصول على اللقاح، الذين لم يسجلوا)، وإخطار الإدارة التعليمية بالموقف.

ويعتبر يوم الثلاثاء 7 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتسجيل طلب اللقاح، ولن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي المقبل، إلا بعد الحصول على اللقاح.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها من العاملين في مجال التعليم، نستعرض خطوات التسجيل في موقع الحصول على لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، في خطوات بسيطة، في السطور التالية:

خطوات حصول العاملين في مجال التعليم على لقاح كورونا

ويعتبر يوم الثلاثاء، الموافق 7 سبتمبر المقبل، هو آخر موعد للتسجيل للحصول على لقاح كورونا للعاملين في مجال التعليم، فضلا عن أن مطلع شهر أكتوبر سيكون نهاية الحصول المعلمين على اللقاح، وهو شرط أساسي لمباشرة أعمالهم داخل المدار الحكومية والخاصة والدولية، وحتى يتمكن المواطن من تسجيل يجب اتباع الآتي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، أو بشكل مباشر من هنـــا.

- يتم اختيار «التسجيل لطلب اللقاح»، قسم «فئات أخرى».

- يجب الإجابة عن البيانات المطلوبة، وهي أساسيات، مثل الاسم كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها.

- ويعتبر أهم سؤال يجب الإجابة عليه، هو تحديد الوظيفة، الذي يجعل العاملين في مجال التعليم لهم الأولوية، ويتم اختيار «التعليم والتدريب».

-سيطلب منك بعد ذلك إدخال رقم الهاتف، وسيتم إرسال رمز التحقيق لهاتفك المحمول، قم بإدخاله حتى تتمكن من متابعة التسجيل.

- في النهاية يمكنك الضغط على «استكمال».

- سيطلب منك تحميل صورة بطاقة الرقم القومي «هذه الخطوة اختيارية».

- خطوة الأخيرة، هي الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءة بعناية، ثم الضغط على «استكمال».

- في النهاية ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.