بالأسماء.. مقتل مزارعين في اشتباكات بين عائلتين بقنا

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، في مشاجرة مسلحة بقرية المراشدة، التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

وتلقى مرفق الإسعاف بقنا، بلاغًا، يفيد بوجود مشاجرة بين عائلتين بقرية المراشدة، ووقوع جثتين.

وتبين أن ياسين سيد عباس، 45 عامًا، من قرية السمطا، ومحمد علي السمان، 47 عامًا، من الصعايدة بمدينة دشنا، قتلا بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بجبل المراشدة في الوقف.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز الوقف، وفرضت كردونا في موقع الاشتباكات لمنع تجددها مرة أخرى، كما ألقت القبض على 5 متهمين مشاركين في الاشتباكات التي أسفرت عن مصرع شخصين.

وأُخطرت النيابة العامة، وفُرض كردون أمني حول موقع الجثتين، ووُضعا في مشرحة مستشفى قنا العام.