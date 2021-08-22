ضوابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021: 7 تعليمات من الوزارة ونصيحة من الوزير

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وتعليمات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021، من خلال الرابط الخاص بتقديم طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وعرضت الضوابط التي تخضع لها عملية تظلمات الثانوية العامة، ومدة قبول الطلبات، وموعد الفحص، وآخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة.

ضوابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

أصدرت «التعليم» عددًا من التعليمات الهامة الواجب مراعاتها عند تقدم تظلمات الثانوية العامة، وهي:

ـ عدم سداد أي رسوم لأن عملية تقديم التظلمات تتم بشكل مجاني بالكامل.

ـ لا توجد قيود على عدد المواد المتظلم منها.

ـ مدة التظلم أسبوع يبدأ اعتباراً من السبت الموافق21-08-2021 م ويستمر حتى الخميس الموافق 26-08-2021 م.

ـ يتم تحديد المادة أو المواد المتظلم منها.

ـ لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد انتهاء عملية التسجيل.

ـ متابعــة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

آلية وضوابط فحص تظلمات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قال في تصريحات سابقة إن عملية الفحص تتضمن تأكد الوزارة من ورقة الامتحان، وما إذا كانت تخص الطالب أم لا، بالإضافة إلى إعادة تصحيحها يدويًا، مؤكدًا أن الطالب سوف يتسلم نتيجة فحص التظلم الذي تقدم به، موضحًا بها سلامة ورقة الإجابات الخاصة به، والدرجات الحاصل عليها، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من ورقة الإجابة المصححة الخاصة بالطالب، ليطمئن بنفسه على سلامة عملية التصحيح.

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن عن استقبال 107 آلاف تظلم في 553 ألف ورقة امتحانية خلال 3 ساعات من بدء التقديم، مشيرًا إلى أن باب تقديم التظلمات مفتوح لمدة أسبوع، لافتًا إلى أن الرد على أى مشكلة خاصة بالنتائج يكون من خلال موقع التظلم.. وليس «السوشيال ميديا» أو الإعلام أو الرسائل الخاصة.