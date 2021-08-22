بروتوكول بين «تعليم الكبار» و«مصر الخير» لفتح فصل محو أمية بمطروح

قال عادل عبدالمنعم مسلم، مدير عام هيئة تعليم تعليم الكبار فرع مطروح، إن الهيئة بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير وفرع تعليم الكبار بمطروح، تمهيدًا لفتح فصول محو أمية في جميع المدارس التابعة للمؤسسة، والمنتشرة في المناطق النائية في القرى والنجوع والتجمعات السكنية، وذلك بهدف الوصول إلى الأميين والمتسربين من التعليم في المناطق البعيدة، وتعليمهم ومحو أميتهم.

مكافآت للمعلمين بفصول محو الأمية في مطروح

وأضاف «مسلم»، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الهيئة وضعت مميزات عديد للمعلمين لجذب عدد كبير من الراغبين في تعليم مجموعة من الأميين ومحو أميتهم، من خلال صرف مكافآت مالية لهم عن كل ناجح في الاختبارات التي يجريها فرع تعليم الكبار في مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية.

وأضاف «ندعو الفتيات لفتح فصول في التجمعات السكنية والعزب، لتعليم السيدات في نطاق المناطق التى يقمن بها، ما يساهم في محو أميتهن وتعليمهن القراءة والكتابة، ويعود بالنفع عليهن وعلى أبنائهن لمتابعتهم في الدراسة».

إجراء امتحانات فورية للأميين بصور البطاقة بمطروح

وأكد مدير عام فرع تعليم الكبار بمطروح، فتح امتحانات محو الأمية للراغبين في مقر تعليم الكبار بمدينة مرسى مطروح والإدارات التابعة له بالمدارس، للاستكتاب بدون أي رسوم مجانًا للجميع، بصورة البطاقة فقط، وذلك تسهيلًا على المواطنين، كما يجرى كل عدة أيام الإعلان عن امتحانات فورية في القرى والمراكز، لافتًا إلى أن جميع الناجحين تُستخرج لهم شهادات محو أمية ويتسلمونها عقب اعتمادها.