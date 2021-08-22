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التعليم: استقبال 215 ألف تظلم في مليون و94 ألف ورقة امتحانية

التربية والتعليم: أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة صححت إلكترونيا

كتب:

توفيق شعبان
11:53 ص | الأحد 22 أغسطس 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال 215 ألف تظلم في مليون و94 ألف ورقة امتحانية، منذ الساعة الثالثة عصر أمس وحتى الآن، في تظلمات الثانوية العامة، منهم 118 ألف طالب ناجح، إضافة إلى 67 ألف طالب دور ثانٍ، و30 ألف طالب راسب.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل عنها، أنّ أعمال تظلمات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة، دون معوقات تؤثر على أعمال التظلمات، موضحة أنّه لا يمكن إعادة تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة 2021، وجميع أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تمّت بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري.

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موعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

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لينك تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات تقديم طلب التظلم