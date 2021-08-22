التعليم: استقبال 215 ألف تظلم في مليون و94 ألف ورقة امتحانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال 215 ألف تظلم في مليون و94 ألف ورقة امتحانية، منذ الساعة الثالثة عصر أمس وحتى الآن، في تظلمات الثانوية العامة، منهم 118 ألف طالب ناجح، إضافة إلى 67 ألف طالب دور ثانٍ، و30 ألف طالب راسب.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل عنها، أنّ أعمال تظلمات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة، دون معوقات تؤثر على أعمال التظلمات، موضحة أنّه لا يمكن إعادة تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة 2021، وجميع أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تمّت بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري.