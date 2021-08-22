التعليم: لن نعيد تصحيح امتحانات الثانوية العامة.. والمتضرر «يتظلم»

تزايدت مطالب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور مؤخرا، لإعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 مرة أخرى، والسماح للطلاب الراسبين في أكثر من مادتين بدخول امتحانات الدور الثاني بدلا من إعادة السنة كاملة، خاصة بعد ظهور نتيجة الامتحانات وحصول عدد كبير من الطلاب على مجاميع ضعيفة.

«شوقي»: لا نمانع الإجابة على أي استفسارات بشأن نتيجة الثانوية العامة

وعلّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب أولياء الأمور، قائلا: «تظلمات الثانوية العامة هي الحل الأمثل لجميع هؤلاء»، مؤكدا أنّ الوزارة فعّلت رابطا للتظلمات، ولا يوجد أي مانع لديها للإجابة على أي استفسارات متعلقة بهذا الشأن، والرد على أي شكوى بشأن نتيجة الامتحانات.

وزير التعليم: إعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة «تخالف القانون»

وأضاف «شوقي» لـ«الوطن»، أنّ الوزارة أعلنت رابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للشكوى على نتيجتهم إذا رغبوا، مؤكدا أنّه لا توجد أي نية لدى الوزارة بشأن إعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 221 مرة أخرى لأنها تخالف القانون.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ القانون ينص على دخول الطالب الذي رسب في مادة واحدة أو مادتين، امتحانات الدور الثاني على ألا يحصل على أكثر من 50%، مؤكدا أنّ مطالب الدخول بامتحانات الدور الثاني في أكثر من مادتين غير قانوني، وهو ما ترفضه الوزارة ولم يحدث.

وحثّ الدكتور طارق شوقي، الطلاب، على الاستفادة من التظلمات، مؤكدا أنّ الوزارة حريصة على البت في طلبات التظلمات التي يتم التقدم لها من قبل الطلاب، وسيتم إعلان نتيجة التظلمات حتى 13 سبتمبر المقبل.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم، أعلنت أمس الضوابط المتعلقة بتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحة أنّ التظلمات تتم إلكترونيا لأول مرة ومجانية دون تحصل أي رسوم.