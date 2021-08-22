بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

لقي، منذ قليل، مواطنان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالي بطريق «مطروح - الإسكندرية» أمام قرية زاوية العوامة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وقُدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى رأس الحكمة فور وقوع حادث انقلاب سيارة في زاوية العوامة جثتين و7 مصابين، وهم: فاطمة منصور سالم، 19 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلي، وهاجر حسين ثابت، 19 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلي، وياسمين منصور سالم، 17 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم ووجود سحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي، ومنصور 8 سنوات مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى ووجود كدمات متفرقة بالجسم، وسماح حسين ثابت، 38 سنة، اشتباه نزيف داخلي ووجود سحجات متفرقة بالجسم، وشروق علي سالم، 21 سنة، وتبين وجود جرح قطعي بجفن العين اليسري ووجود كدمات متفرقة بالجسم، وعلي منصور ثابت، 11 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فيما وصل منصور علي سالم، 45 سنة، جثة هامدة، وصبحي حسن عبد العزيز، 53، جثة هامدة، وجارٍ استكمال باقي الفحوصات اللازمة، وتبين أن جميع الحالات مقيميون بمحافظة الإسكندرية.