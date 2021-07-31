عاجل.. إصابة 14 مواطنا في انقلاب ميكروباص على طريق الساحل الشمالي

أصيب 14 مواطناً، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلى الدولي، عند علامة الكيلو 92، أمام الوحدة المحلية لقرية «الجفيرة»، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت 12 مصاباً، بينما نقل أهالي مطروح اثنين من المصابين، إلى مستشفى الضبعة المركزي، ورفع مستشفى الضبعة درجه الاستعداد القصوى لاستقبال الحادث، وانتشر فريق التدخل السريع بقسم الطوارئ من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، لاستقبال المصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

تفاصيل حادث ميكروباص طريق مطروح - إسكندرية

وتنشر «الوطن» تفاصيل حادث انقلاب مكيروباص بطريق الساحل الشمالي مطروح - إسكندرية، عقب وصولهم مستشفى الضبعة من الأسماء والإصابات والمحافظات التى ينتمون إليها وحالتهم، وهم: «حكمت فتحي عبد الحميد»، 30 سنة، من البحيرة، مصابة بكدمة بالرأس وجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمة أسفل الظهر، و«عبد الحميد السيد صلاح»، 35 سنة، من البحيرة، مصاباً بكدمات بالظهر والصدر، و«مكة عبد الحميد السيد»، سنتين، مصابة بالقدم، و«عبد الله محمد عبد المنعم»، 23 سنة، من الشرقية، مصاباً بكدمة وخدش بالرأس وكده بالكتف الأيسر، و«حمدي ممدوح إبراهيم»، 23 سنة، من الشرقية، مصاباً بكدمة في الصدر، و«رزق عوض إبراهيم»، 55 سنة، مصاباً بكدمة في الصدر، و«عمرو أحمد محمد»، 23 سنة، من الشرقية، مصابأً بكدمة في الصدر.

وضمت قائمة المصابين «مصطفى أحمد محمد»، 15 سنة، من الشرقية، مصاباً بكدمة في الصدر، و«أحمد ياسر عبد الفتاح»، 24 سنة، من البحيرة، مصاباً بكدمة في الصدر والكتف الأيسر، و«محمد يحيى محمد الزواوي»، 36 سنة، مصاباً بكدمة في الرأس وجرح قطعي بالرأس وكدمة بالكتف الأيسر، و«زياد علي فتحي»، 20 سنة، من الإسكندرية، مصاباً بكدمة بالكتف الأيسر والساعد الأيسر، و«أحمد السعيد محمد»، 19 سنة، من الإسكندرية، مصاباً بكدمة بالكتف الأيسر، و«مصطفى شعبان السيد»، 24 سنة، من البحيرة، مصاباً بكدمة أسفل الظهر، و«محمد السيد حسن السيد»، 25 سنة، من البحيرة، مصاباً بكدمة بالصدر والكتف الأيسر.

وضع 14 مصاباً في حادث ميكروباص طريق مطروح تحت الملاحظة

ووضع الفريق الطبى بمستشفى الضبعة المركزى جميع المصابين الـ14 تحت الملاحظة الطبية، ويجري حالياً استكمال الفحوصات الطبية لهم، وتقديم الرعاية الطبية حتى التماصل للشفاء وتحسن الحالات.