الصحة: تلقيح أكثر من 3.2 مليون شخص بالجامعات قبل العام الدراسي الجديد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنّه حال نفاد لقاح جونسون آند جونسون الخاص بفيروس كورونا، متوقع قدوم شحنات وجرعات أخرى بداية من 29 الشهر الحالي، وخلال هذه الفترة يمكن التلقيح بأسترازينيكا، وهناك توصية من منظمة الصحة العالمية بتقليل الفترة بين الجرعتين من 12 لـ4 أسابيع في أسترازينيكا، وبناء عليه متاح التلقيح بالجرعة الثانية بعد 4 أسابيع طبقًا لتوصيات الصحة العالمية.

وأضافت زايد، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الصحة مع نظيرها الجيبوتي، لإعلان تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه جارٍ التنسيق مع الجامعات، خاصة أنّ طلاب الجامعات يجب أن يحصلوا على لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، وبينهم المستجدون، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المصري، متابعة: «العاملون في الجامعات من أعضاء هيئة تدريس وعمال وأمن، وأكثر من 3.2 مليون شخص في الجامعات يتلقون لقاح كورونا».