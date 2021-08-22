فصل الكهرباء عن 12 منطقة فى البحيرة وبنى سويف.. والشركة: لرفع كفاءة الخدمة

أعلنت شركة توزيع كهرباء البحيرة عن فصل التيار الكهربائي اليوم عن بعض المناطق بمركزومدينه ايتاي البارود الواقعه في نطاق محافظة البحيرة بسبب أعمال الصيانة.

فصل التيار لاعمال الصيانة وبالتنسيق مع مركز المدينة

قالت شركة توزيع كهرباء البحيرة، في بيان، إنَّه سيتمّ قطع الكهرباء بالتنسيق مع مركز ومدينه إيتاي البارود لعمل صيانة لمغذي الدرملية، مبينًا أنَّ المناطق التي ستتأثر بانقطاع الكهرباء هي: «الدرملية وصفط الحرية وأبو كيشار وفيصل والعزب التابعة لهم»، مطالبة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة أثناء فترة الانقطاع.

قطع التيار عن مناطق في بني سويف

كما أعلن قطاع بني سويف التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أنَّه سيتمّ فصل التيار اليوم عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف بسبب اجراء أعمال الصيانة الدورية ما يتطلب فصل الخدمة عن بعض المناطق والأحياء التي تعتمد على التغذية الواردة من تلك المغذيات.

وأشار بيان صادر عن قطاع بني سويف، إلى أنَّه سيتمّ فصل التيار اليوم الأحدـ عن مناطق «عبدالسلام عارف - استراحة ضباط الشرطة - مساكن الشرطة- جزء من الأباصيري وترعة البوصة»، وغدا الإثنين عن مناطق «شارع إسلام بالجزيرة بمقبل - بنك مصر الإسلامي - مستشفى الجزيرة».

تدابير لتوفير الاحتياجات الأساسية المعتمدة على الكهرباء فترة الانقطاع

واعتذر قطاع الكهرباء ببني سويف، عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

خطط لتطويرشبكات النقل والتوزيع علي مستوي الجمهورية

وأكّد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، أنَّ الوزارة إعداد خطة لتطوير شبكة نقل الكهرباء بإضافة 2000 كيلو متر جهد 500 كيلو فولت، للقضاء على مشاكل الانقطاعات بمحافظات الصعيد الناتجة عن انخفاض الجهد لافتا الي ان تكلفة تطوير شبكة النقل تبلغ 70 مليار جنيه، وهو ما يعادل ضعفين ما تمّ خلال 60 عاما الماضية ومن المقرر أن يتمّ الانتهاء من الخطة نهاية العام الحالي.

وأشار المصدر، لـ«الوطن»، إلى أنَّ إعداد خطة لتطوير شبكة توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية بتكلفة بلغت 46 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.