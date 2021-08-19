تضم المياه والبيئة.. جامعة مطروح تطلق حاضنة الأعمال العامة «نماء»

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إطلاق حاضنة الأعمال العامة «نماء»، بالجامعة، ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وقال رئيس الجامعة إن الحاضنة تقدم عدد من دورات الاحتضان، بهدف دعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى حلول تكنولوجية قابلة للتطبيق، ويمكن تسويقها لحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

حاضنة «نماء» بجامعة مطروح تضم مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا

وأضاف رئيس جامعة مطروح، أن الحاضنة تشمل مجالات الزراعة، الغذاء والمكملات الغذائية، والنباتات الطبية، والصحة، ومستحضرات التجميل، والبيئة، والمياه، والطاقة النظيفة، والابتكارات التكنولوجية، وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن قواعد اختيار الشركات الناشئة تشمل وجود فكرة مبتكرة لحل مشكلة من المجالات السابقة، وأن يتراوح سن المتقدم من 18 إلى 50 سنة، وأن يتكون فريق العمل من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، أن يكون أحد أفراد فريق العمل خريج وليس طالب لضمان تأسيس الشركة في حالة الاحتضان، وضمان الوقت والتفرغ للانضمام للبرنامج واجتياز كل مرحلة من مراحل التدريب والاحتضان بداخل الحاضنة.

«نماء» ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية

وتابع رئيس الجامعة، أن أهم مزايا الانضمام لبرنامج الاحتضان، أنه يُعد واحدة من أقوى سلاسل الحاضنات التكنولوجية المتخصصة «نماء»، ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية، والتي يجرى تمويلها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، توفير مساحة عمل مشتركة للعمل في بيئة تشجع على الابتكار والإبداع، وتوفير معمل ابتكار مجهز لتصنيع النماذج الأولية للشركات المحتضنة، بالإضافة إلى التعاون مع معامل جامعة مطروح، وتوفير مزرعة مجهزة بمقر كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكه، والحصول على تدريبات مكثفة في الأعمال التجارية والفنية والتسويقية من خلال متخصصين، واستشارات تقنية وتجارية لمؤسسي الشركات الناشئة المحتضنة، والحصول على جلسات فردية للإرشاد والتوجيه المهني، وتوصيل الشركات الناشئة المحتضنة بمستثمرين محتملين من خلال شبكة علاقات الحاضنة، وتنظيم لقاءات بين الشركات الناشئة لتكوين شبكة علاقات مفيدة.