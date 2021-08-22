هاني شاكر في «محكى القلعة» الثلاثاء.. التذكرة بـ«20 جنيه»

ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، تحيي المطربة الأردنية نداء شرارة في الثامنة من مساء الثلاثاء 24 أغسطس، حفلا على مسرح المحكى، ويتضمن مختارات من أبرز أعمالها الخاصة منها «سهرانة أنا» و«حبيتك بالتلاتة»، بجانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية.

وفي العاشرة مساءً من ذات اليوم، يقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر، حفلا يتضمن مجموعة من أجمل أعماله الخاصة التي أضاءت مشواره الفني الممتد، إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب منها «بلدي، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عمل لك إيه، لسه بتسألي، أحلف بسماها»، إلى جانب أحدث أعماله الفنية وهي أغنية «لو سمحتوا».

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ29، التي تقام بمحكى القلعة، في الفترة من 15 أغسطس الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر.

ويقدم المهرجان 32 حفلة، ويحيى ليالي «الدولي للموسيقى» مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية في مصر والوطن العربي، من بينهم علي الحجار، ومدحت صالح وهاني شاكر، وجنات وهشام عباس، وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى وأحمد جمال.

وكان عدد كبير من النجوم شاركوا في الحفلات الأولى للمهرجان، منهم الشيخ ياسين التهامي، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، محمد حسن، نوران أبو طالب، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شماميان.

مهرجان القلعة.. عودة بعد توقف بسبب كورونا

ويعود مهرجان قلعة صلاح الدين بعد توقفه العام الماضي بسبب كورونا، ويعود هذا العام مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، ومنها قياس درجة الحرارة والالتزام بارتداء القناع الطبي، والتعقيم والتباعد الاجتماعي، ويتم دعم المهرجان حيث تقدم التذكرة بسعر 20 جنيها لليوم الكامل.