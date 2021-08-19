تطعيم جونسون في مصر.. شحنات جديدة في الطريق

ذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّ عدد جرعات لقاح كورونا في مصر، يصل لنحو 22 مليون جرعة، تتنوع بين «جونسون آند جونسون، أسترازنيكا، سبوتنيك، وسينوفارم»، موضحة أنّها تسلّمت أول شحنة من لقاحات جونسون آند جونسون قبل أيام قليلة بعدد 261 ألف جرعة، ومن المقرر وصول باقي الشحنات تباعا قريبا.

تطعيم جونسون في مصر

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ تطعيم جونسون في مصر عبارة عن جرعة واحدة، وأثبت اللقاح فعاليته ضد فيروس كورونا، وفقا للشركة المنتجة، التي قالت إنّه يتجاوز 60%، ونسبة التعرض لتجلطات منه تبلغ 1 في المليون عكس لقاح أسترازنيكا، الذي نسبة التعرض للجلطات تصل لـ3%، مجددة دعوتها للمواطنين بالإسراع وحجز لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

شروط تلقي كورونا للمسافرين

وحددت الوزارة مجموعة من القواعد والشروط التي يجب توافرها لتلقي لقاح كورونا للمسافرين، وبينها أن يكون جواز السفر ساريا، وتحديد موعد السفر المتوقع، والدولة المقرر السفر إليها، والمستند الخاص بالسفر والسبب المسافر لأجله، وجرى التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين، الذي وصل عددها إلى 134 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ أرض المعارض سيتم تحويلها إلى مركز لتلقي لقاح كورونا للمسافرين لاستقبال اأكبر عدد ممكن من المواطنين بشكل يومي وتجنب الزحام، مشيرة إلى تجهيز الوزارة لإنشاء مركزين على غرار أرض المعارض أحدهم في الإسكندرية والآخر في محافظة الجيزة.

وحددت وزارة الصحة والسكان، رسوم استخراج شهادة تطعيم كورونا، وأوضحت الوزارة أنّها تتكلف 100 جنيه للمصريين و10 دولارت لغير المصريين المقيمين على أرض الوطن، والمبالغ نظير مصاريف إدراية توضع في البنك المركزي لحساب وزارة الصحة والسكان المصرية.