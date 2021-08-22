الدقهلية تدرس إزالة عقار المنصورة المائل حفاظا على المباني المجاورة

حالة من الترقب الشديد يعيشها أهالي منطقة حي الأشجار، التابع لحي غرب المنصور، في انتظار ما سيحدث لعقار المنصورة المائل، بعد أن وصلت الميول في العقار إلى برج سكني مجاور له، علاوة على وجود ميول أخرى باتجاه الشارع الجانبي، ما يمثل خطورة بمرور الوقت على سكان المنطقة أو المباني المجاورة له، خاصة أن العقار مشترك مع عقار آخر مجاور له في مسجد «زاوية» مشترك بين المبنيين في الدور الأرضي.

دراسة إزالة العقار المائل في الدقهلية

وأكد مصدر مسؤول، أن هناك قرار يتم دراسته في محافظة الدقهلية حاليًا بإصدار قرار إزالة للعقار، ويُنتظر اعتماد المحافظ.

والعقار ملك «يحيى م. ا.»، وهو مكون من دور أرضي، و8 أدوار علوية، والمبني بالكامل على الطوب الأحمر، ومحرر له عدد من المخالفات آخرها عام 2021.

ترقب من أهالي حي الأشجار المائل في المنصورة لحالة العقار المائل

ويتابع أهالي منطقة «حي الأشجار» تطورات برج المنصورة المائل عن كثب، وأكدوا أن العقار مبني منذ حوالي 10 سنوات، إلا أن مالكه لم يستكمل البناء وغير مأهول بالسكان، وتم إغلاق مدخل بجدار من الطوب حتى لا يتمكن أحد من الصعود إليه.

وقال أحد المواطنين، إن هذا العقار ملك لورثة حاليا معظمهم خارج مصر، ولاحظنا الميول الموجود به منذ فترة، خاصة باتجاه البرج المجاور له، مشيرًا إلى أن العقارين بينهما مسافة «متر» من الطابق الأرضي إلا أنه في الأدوار العلوي تقل كلما ارتفع العقار حتى تختفي تماما في الأدوار العلوية.

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بميل أحد العقارات بمنطقة «المجزر - حي الأشجار» دائرة القسم.

وفُرض کردون أمني حول العقار، وتبين أنه على مساحة 210 أمتار تقريبًا تحت الإنشاء، وخالٍ من السكان، ومكون من دور أرضي و 8 أدوار علوية، وتصل الميول الموجودة به إلي حوالي 30 سم تقريبًا، وجاري عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7940 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة.