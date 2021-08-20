انقلاب سيارة محملة بالرمال أعلى كوبري «منية سندوب» بالدقهلية

تمكنت رئاسة مركز المنصورة، بقيادة رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة المنصورة، قبل قليل، من إعادة فتح كوبري «منية سندوب» العلوي، الذي تم إغلاقه نتيجة انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال، في دوران الصعود للكوبري، ما تسبب في إغلاقه إلى أن تم استدعاء عدد من اللوادر والمقطورات بمعرفة رئاسة مركز المنصورة، وتمكنت من رفع الرمال، كما تم تحويل مسار الكوبري، إلى أن تم إعادة فتحه ونقل حمولة السيارة من الرمال إلى مكان آخر.

انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال في الدقهلية

وأعلن قطاع الأزمات والكوارث برئاسة مركز ومدينة المنصورة، اليوم الجمعة، عن رفع سيارة نقل محملة بالرمل مقلوبة بكوبري منية سندوب العلوي، بناءً على وتوجيهات بالعمل الفوري لحل الأزمات والكوارث.

انتقال معدات رئاسة مركز المنصورة إلى مكان الحادث

وبحسب بيان رئاسة مركز المنصورة، فإنه فور وصول إشارة إلى إدارة الأزمات والكوارث برئاسة المركز بانقلاب سيارة نقل محملة بالرمال بمطلع كوبري منية سندوب العلوي اتجاه المنصورة، قامت على الفور رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة المنصورة، بتوجيه فريق العمل الميداني لمكان الحادث.

وأكد أن فريق العمل الميداني برئاسة مركز ومدينة المنصورة قام بإحضار المعدات من لوادر ومقطورات فوراً، وتم رفع مقطورة السيارة النقل المقلوبة، كما تم رفع الرمال من الطريق، وإعادة فتح الطريق وانتظام حركة المرور بكوبري منية سندوب العلوي.

وبالفحص تبين أنه أثناء صعود سيارة نقل ثقيل تجر المقطورة رقم «د م ر 9176» انقلبت في مطلع الكوبري، وهو ما اضطر إدارة مرور الدقهلية إلى تحويل مسار الكوبري لحين إزالة كميات الرمال وفتح الكوبري من جديد.