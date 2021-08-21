«زعلانة مع سلفتها».. زوجة تحاول الانتحار بحبة الغلة في الدقهلية

أقدمت ربه منزل، في محافظة الدقهلية، على محاولة الانتحار، اليوم السبت، عن طريق تناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال، حبة الغلة السامة، مما تسبب في إصابتها بحالة إعياء شديدة وتسمم، وعللت المصابة إقدامها على الانتحار بسبب الخلافات العائلية بينها وبين «سِلفتها»، زوجة شقيق زوجها، وذلك بقرية «منشية الرضا»، التابعة لمركز السنبلاوين، وتم عمل الإسعافات الطبية اللازمة لإنقاذها من الموت بمستشفى السنبلاوين العام.

بلاغ لأمن الدقهلية بمحاولة انتحار سيدة من السنبلاوين

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة السنبلوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول المدعوة «سهيلة ع. ن. س.»، 23 سنة، ربة منزل ومقيمة قرية «منشية الرضا»، دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر، ادعاء تناول مادة سامة.

حبة الغلة السامة أداة انتحار سيدة السنبلاوين

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلي مكان الواقعة، وبالفحص وسؤالها في محضر الشرطة، قررت بتناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال، حبة الغلة السامة، بقصد الانتحار، وذلك لوجود خلافات عائلية بينها وبين زوجة شقيق زوجها، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك، واتخذ الأطباء الاجراءات الطبية اللازمة.

وبسؤال والدة زوجها المدعوة «بهية أ. م. أ.»، 50 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أیدت ذات المضمون، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7944 إداري مركز السنبلاوين لسنة 2021، للعرض على النيابة العامة لمباشةرة التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.