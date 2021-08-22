إسعاد يونس تنشر البرومو الرسمي لـ فيلم «200 جنيه» (فيديو)

نشرت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، البرومو الرسمي لفيلمها الجديد «200 جنيه»، معلقة: «البرومو الرسمي لفيلم 200 جنيه، ابتداءً من يوم 25 أغسطس».

فيلم 200 جنيه يعرض في السينما يوم 25 أغسطس

يضم فيلم 200 جنيه عددًا من النجوم، أبرزهم إسعاد يونس، ليلى علوي، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد صلاح السعدني، غادة عادل، صابري، مي سليم، طارق عبدالعزيز، ملك قورة، دينا فؤاد، سليمان عيد، محمود حافظ، تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين.

وحسب البرومو الرسمي فإن فيلم 200 جنيه، المقرر عرضه في دور السينما يوم 25 أغسطس الجاري، يدور في إطار أحداث اجتماعية درامية حول 8 قصص مختلفة، كل فنان يقود بطولة حكاية من القصص الثمانية.