نيسان تطلق إصدار Z الرياضية الجديدة كليًا في السوق الأمريكية

عرضت شركة نيسان موتور المحدودة الإصدار الأول من سيارة نيسان Z الرياضية الجديدة كليًا في السوق الأمريكية، ومن المقرر طرح الجيل السابع الجديد كليًا من Z، والذي يمثل أكثر من 50 عامًا من الشغف المستمر والتفاني تجاه قيادة الإثارة، وسيتم للبيع لدى وكلاء نيسان في الولايات المتحدة في ربيع عام 2022.

كنموذج أساسي لنيسان، يساعد الطراز Z ​​في الحفاظ على نيسان، حيث تم بيع 1.8 مليون Zs، مما يجعلها من أكثر السيارات الرياضية مبيعًا على مستوى العالم.

سيارة رياضية

باعتبارها سيارة رياضية مناسبة للعصر الحديث، توفر Z الجديدة كليًا تصميمًا جذابًا وتكنولوجيا متقدمة وإثارة استكشاف الطريق المفتوح للأجيال السابقة والمستقبلية.

تم تصميم Z الأصلية، التي ظهرت لأول مرة في عام 1969، لإضفاء البهجة والإثارة على ملكية السيارات الرياضية لأكبر عدد ممكن من الناس، وكانت سيارة صنعت للعشاق، من قبل المتحمسين، وتستمر تلك الروح والتراث مع إطلاق أحدث نسخة من Z.

وقال هيروشي تامورا، كبير المتخصصين في المنتجات في Z الجديدة: "مع كل جيل، نرفع المستوى، ودفعنا حدود Z ومواصلة الاستفادة من غريزة الإنسان لتلك الرحلة المثيرة، وتم تصميم Z الجديدة كليًا لتكون شريك مع السائق.

يضيف محرك Z الجديد كليًا سعة 3.0 ليتر V6 مزدوج التوربو زيادة كبيرة في خرج الطاقة مقارنة بالجيل السابق، حيث إنه مصمم لتقديم استجابة حادة وسلسة لمدخلات السائق.مع زيادة قدرها 68 حصانًا وزيادة في عزم الدوران بنسبة 30%، فإن هذا الطراز Z ​​الأحدث لا يشبه أي شيء من قبل.

قوة المحرك

تم تصنيف المحرك بقوة 400 حصان، ووعزم دوران يبلغ 475 نيوتن مترعند 5600 دورة في الدقيقة.

ولأول مرة في سيارة نيسان ذات الدفع الخلفي، يشتمل ناقل الحركة اليدوي سداسي السرعات على نظام متقدم للتحكم في المساعدة على الانطلاق الذي يساعد على تحقيق تسارع سلس من وضع التوقف.

تتميز جميع الموديلات المجهزة بناقل حركة أوتوماتيكيًا بنظام التحكم في الإطلاق، تتميز الموديلات المجهزة بناقل حركة يدويًا أيضًا بعمود قيادة مركب من ألياف الكربون ومطابقة سرعة نقل السرعة لأسفل.

يوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي الاختياري الجديد ذو التسع سرعات استجابة مباشرة وسريعة بفضل نسب التروس العريضة. يمكن للسائقين تجربة تفاعل مرضي يحافظ على تشويق قوة Z والأداء المتزامن مع السائق.