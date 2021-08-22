«أرتا مرسانا» يختتم فعالياته غدًا.. ويكرم صفاء أبو السعود وهاني رمزي

تختتم غدًا الاثنين فعاليات النسخة الأولى من سمبوزيوم أرتا مرسانا للفن التشكيلي، الذي ترعاه وزارة الثقافة، ويقام لأول مرة بمنطقة العلمين، واستمرت فعالياته على مدار 9 أيام.

فعاليات اليوم الختامي لـ «أرتا مرسانا»

وحسب بيان صادر عن القائمين على تنظيم «أرتا مرسانا»، تبدأ فعاليات اليوم الختامي بافتتاح معرض اللوحات التي أبدعها 40 من أهم فناني العالم وذوي الهمم على مدار 9 أيام كاملة، ويصل عددها إلى 120 لوحة وتوزيع الجوائز على الفنانين المشاركين بالمعرض.

ويبدأ بعدها تكريم سفراء السعادة من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود والفنان هاني رمزي، ثم فقرات غنائية يشارك فيها المواهب من ذوي الهمم والفنانة صولا عمر، التي ستقدم أغنية خاصة بالسمبوزيوم من كلمات منة القيعي وتلحين إيهاب عبد الواحد.

أميرة سليم تختتم الحفل

وتختتم المطربة أميرة سليم الحفل بمجموعة من الأغنيات، التي قدمتها في الاحتفال بنقل المومياوات، بالإضافة إلى أغنيات جديدة تقدمها لأول مرة.

من جانبه، قال ياسر رجب رئيس السومبوزيوم، إن اللوحات الخاصة بالسمبوزيوم سيتم عرضها في معرض خاص يقام بمكتبة الإسكندرية، خلال شهر أكتوبر المقبل.

بدوره، أوضح الدكتور أسامة أبو نار مدير السمبوزيوم، أن عدد اللوحات التي أبدعها فنانو العالم المشاركون يعد رقمًا استثنائيا في إنتاجات السمبوزيومات المختلفة، التي يصل عددها غالبًا إلى أقل من هذا الرقم.

وأشار إلى أن عدد الفنانين المشاركين في هذه الفعاليات، يعد كبيرًا بالمقارنة بفعاليات مماثلة، وأن المناخ والطبيعة المصرية الساحرة خاصة في منطقة العلمين، كانت ملهمة للفنانين.

أرتا مرسانا.. أول سمبوزيوم للفن التشكيلي

وأرتا مرسانا، أول سمبوزيوم للفن التشكيلي يقام بمنطقة العلمين ترعاه وزارة الثقافة وتنظمه مؤسسة عمر سعادة بمشاركة فنانين من دول العالم؛ بهدف تبادل الثقافات بين الشعوب المختلفة ودمج أعمال كبار الفنانين بإبداعات ذوي الهمم تحت شعار «الإنسانية تستحق» يرأسه ياسر رجب و يديره الدكتور أسامة أبو نار ومنسقه العام الفنان السوري الكبير فراس نعنع.