ضمن «العائلة أولًا».. تيك توك يعطل إشعارات الفيديو للمراهقين

أعلن تطبيق تيك توك، إطلاق حملة توعوية جديدة، بالتعاون مع الفنانين أحمد داوود وعلا رشدي؛ تعزيزًا لضمان سلامة العائلات على المنصة.

وأصدر «تيك توك» بيانًا، جاء فيه: «في سياق حملة العائلة أولًا، سيقوم الفنانان أحمد داوود وعلا رشدي، بإنشاء مقاطع فيديو مبتكرة بأسلوبهما الترفيهي المميز، يوضحان أفضل الطرق لحماية ودعم الأطفال عندما يبلغون 13 عاما ويصبحون مؤهلين لإنشاء حساباتهم الخاصة على تيك توك».

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بهدف التعاون؛ لإلقاء الضوء على خاصية الترابط العائلي، التي تسمح للوالدين وأبنائهم بتخصيص إعدادات السلامة بحسب احتياجاتهم الفردية.

إجراء تحسينات بالرسائل المباشرة والإشعارات

وتزامنت الحملة مع قيام المنصة بإجراء عدد من التحسينات على ميزات رئيسية موجهة للمستخدمين المراهقين، مثل إعدادات الرسائل المباشرة والإشعارات وإمكانية مشاهدة وتنزيل مقاطع الفيديو، في إطار جهود تيك توك المستمرة لدعم الشباب وضمان سلامتهم عند استخدام المنصة.

وقال هاني كامل، مدير محتوى تيك توك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نعتقد أن التعاون مع فنانين متميزين ضمن عائلة تيك توك، مثل داوود وعلا، أمر مفيد للتوعية بسلامة الشباب على الإنترنت، ونأمل من خلال حملة العائلة أولًا بمواصلة تشجيع صنع الذكريات العائلية الجميلة، بطريقة إيجابية وآمنة تفيد الجميع».

بحسب البيان، تعتقد المنصة بأهمية توفير حماية استباقية أقوى للمساعدة في تعزيز سلامة المراهقين، وذلك من خلال إجراء تغييرات تدعم توفير تجارب تناسب أعمارهم على المنصة، ويتضمن ذلك تقديم مجموعة جديدة من التغييرات للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة لتحسين مستويات الحماية الاستباقية خلال الأشهر القادمة.

وأوضح البيان أنه سيتم وضع إعدادات الرسائل المباشرة لتكون «لا أحد» تلقائيًا عند انضمام المستخدمين بسن 16 و17 سنة إلى تيك توك.

وتهدف هذه الخاصية لمساعدة المراهقين على فهم خيارات مشاركة المحتوى المتوفرة أمامهم، حيث سيظهر للمستخدمين دون سن الـ 16 سنة ممن يرغبون بنشر أول مقطع فيديو لهم إشعار منبثق، يطلب منهم تحديد من يمكنه مشاهدة هذا الفيديو، ولا يمكن نشر مقطع الفيديو قبل اتخاذ هذا القرار.

وتابع بيان تيك توك: «في حال تفعيل ميزة اختيار من يمكنه تنزيل مقاطع الفيديو العامة، سيتلقى المستخدمين المراهقين رسالة منبثقة تطلب منهم تأكيد هذا الخيار قبل أن يتمكن الآخرون من تنزيل مقاطع الفيديو التي ينشرونها، علمًا أن خاصية التنزيل غير متاحة لحسابات المستخدمين دون 16 سنة.

إيقاف الإشعارات للمراهقين

ولن تتلقى الحسابات التي تتروح أعمار مستخدميها بين 13 و15 سنة، أي إشعارات اعتبارًا من الساعة 9 مساءً، ويتم إيقاف الإشعارات للحسابات التي تتراوح أعمار مستخدميها بين 16 و17 سنة اعتبارًا من العاشرة مساءً.