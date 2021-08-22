«القوى العاملة» تعين 283 شابا وتصرف 52 ألف جنيه منح رعاية بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 52 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ20 عاملا غير منتظم، و4506 جنيهات رعاية صحية لـ 22 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 86 عاملاً جديد بالمنظومة.

52 ألف جنيه منحة رعاية اجتماعية لـ20 من العمالة غير المنتظمة

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنَّ المديرية عينت 283 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1493 من راغبي عمل، فضلًا عن استخراج 235 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقال علي أبو الحسن مدير المديرية، في تقريره عما تمّ إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، إنَّ المديرية تلقت 14 شكوى عمالية، تمّ تحويل 6 شكاوى منها للقضاء، إضافة إلى تسوية 4 شكاوى، وتبقي 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 66 منشأة، وأسفر عن تحرير 15 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأضاف أنَّ المديرية، أجرت تفتتيشا على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، على 245 منشأة ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، فضلاً عن عقد ندوة توعية عمالية.