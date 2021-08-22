المفتي: استخدموا العقول في بناء المجتمعات.. لا «التطرف»

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنّ الإسلام يقوم على 3 ركائز مهمة، تتمثل في «العبادة، الإحسان، الإيمان»، موضحا أنّ الإخلاص في العمل والعمل برسالة الدين الإسلامي، يساعد على البناء الداخلي للإنسان، الذي يكون بالعبادة الخالصة بوجود الضمير الحي دون وجود رقابة عليه.

الثقافة والمعرفة تبنيان عقلا رشيدا

وأضاف علام، خلال كلمته في اللقاء المفتوح الذى تنظمه جامعة القاهرة، بشأن بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنّ العقل الإنساني أساس كل تفاصيل الحياة، وهو الذي يصدر القرار ويجب استخدامه في بناء المجتمعات والحياة، لا في الفكر المتطرف لهدم المنشآت العمرانية، مشددا على ضرورة الاطلاع على المعرفة في بناء العقل الرشيد، وتأهيله ثقافيا ومعرفيا.

كل إنسان مسؤول عن بناء عقله

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أنّ كل إنسان مسؤول عن بناء عقله، لكن عليه أن يختار المختص الذي يساعده في بناء عقله، موضحا أنّ المختصين لم يعد لهم أي دور في بناء العقل، ورغم ذلك يتحكمون في بناء الإنسان.

وأكد علام، أنّ الرسالات السماوية حرصت على تعلية مفهوم بناء الإنسان عامة، وتحقيق المقاصد، الممثلة في حفظ الأديان والإنسان والعقول والأموال والأعراض.