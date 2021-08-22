ضبط صاحب شاركة هارب من تنفيذ 577 حكما قضائيا بـ126 سنة حبسًا

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط صاحب شركة بالقاهرة هارب من تنفيذ 577 حكما قضائيا بـ126 سنة حبسًا.

يأتي ذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكل صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، حيث كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تغيير مالك إحدى الشركات للتنمية والتجارة، محل إقامته خشية ضبطه، والإقامة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بدلا من دائرة قسم المعادي بالقاهرة، حيث إنه مطلوب التنفيذ عليه في 577 حكمًا قضائيًا متنوعًا، في قضايا «تبديد- ضرب- مباني- سرقة تيار كهربائي»، بإجمالي عقوبات 126 سنة حبس وكفالات قيمتها 56550 جنيها.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفته الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية.